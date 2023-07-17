Марцел Личка прошёл торжественный коридор от игроков «Динамо» в честь дня рождения
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сегодня, 17 июля, отпраздновал своё 46-летие. Чешский специалист в честь этого пробежался сквозь торжественный коридор от футболистов и тренеров «Динамо». Видео эпизода опубликовано в телеграм-канале «Динамо».
Напомним, Личка возглавил «Динамо» после окончания предыдущего сезона. Бело-голубые завершили сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. Марцел Личка в предыдущем сезоне возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда стала седьмой в чемпионате России, заработав 46 очков.
«Динамо» начнёт новый сезон чемпионата России 21 июля, когда встретится на домашнем стадионе с «Краснодаром».
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