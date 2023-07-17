«Марсель» ведёт переговоры с «Челси» по Обамеянгу

«Челси» и «Марсель» ведут переговоры о переходе нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает издание The Athletic.

По сведениям источника, 34-летнему футболисту кажется привлекательным проект «Марселя», однако осуществить эту сделку будет сложно из-за высоких затрат — «Челси» хочет получить определённые деньги за трансфер габонца, а сам Обамеянг получает более € 182 тыс. в неделю по контракту с «синими».

Отмечается, что для достижения прогресса в переговорах сторонам нужно будет достичь компромисса. Действующий контракт габонского форварда с «Челси» действует до следующего лета. В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 15 матчах, забил один гол и не отдал ни одной голевой передачи.