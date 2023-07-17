Стали известны соперники 2DROTS, «Амкала» и «Родины Медиа» в первом раунде Кубка России
Поделиться
Официальный телеграм-канал Фонбет Кубка России объявил соперников медийных команд по первому раунду нового розыгрыша турнира.
Всего в этом сезоне в Кубке России примут участие три медийные команды, на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». Отметим, что все медийные клубы представляют Москву.
В первом раунде Кубка 2DROTS сыграют с «Сахалином» из Южно-Сахалинска, «Амкал» встретится с ногинским «Знаменем», а «Родина Медиа» проведёт встречу с вологодским «Динамо».
Отметим, что в первом раунде Кубка России или на стадии 1/256 финала турнира принимают участие и любительские команды.
Напомним, медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.
Комментарии
- 17 июля 2023
-
15:24
-
15:17
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:49
-
14:40
-
14:38
-
14:29
-
14:25
-
14:22
-
14:11
-
14:09
-
13:50
-
13:44
-
13:32
-
13:30
-
13:30
-
13:19
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:59
-
12:50
-
12:43
-
12:42
-
12:38
-
12:25
-
12:16
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:47
Партнерский контент