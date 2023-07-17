Стали известны соперники 2DROTS, «Амкала» и «Родины Медиа» в первом раунде Кубка России

Официальный телеграм-канал Фонбет Кубка России объявил соперников медийных команд по первому раунду нового розыгрыша турнира.

Всего в этом сезоне в Кубке России примут участие три медийные команды, на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». Отметим, что все медийные клубы представляют Москву.

В первом раунде Кубка 2DROTS сыграют с «Сахалином» из Южно-Сахалинска, «Амкал» встретится с ногинским «Знаменем», а «Родина Медиа» проведёт встречу с вологодским «Динамо».

Отметим, что в первом раунде Кубка России или на стадии 1/256 финала турнира принимают участие и любительские команды.

Напомним, медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.