После подписания Онана «Ман Юнайтед» сосредоточится на трансфере Хёйлунна из «Аталанты»

«Манчестер Юнайтед» намеревается осуществить приобретение нападающего «Аталанты» и сборной Дании Расмуса Хёйлунна после того, как завершит подписание голкипера «Интера» Андре Онана. Об этом сообщает издание The Guardian.
По данным источника, манкунианцы уже открыли переговоры с «Аталантой», хотя и не делали пока официальных предложений о приобретении Расмуса. Ожидается, что итальянцы запросят за 20-летнего нападающего по меньшей мере € 70 млн. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» согласовали личные условия с Хёйлунном.
В сезоне-2022/2023 на счету Расмуса 34 матча за «Аталанту» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.
- 17 июля 2023
-
16:54
-
16:52
-
16:43
-
16:33
-
16:25
-
16:23
-
16:15
-
16:13
-
16:07
-
16:05
-
15:56
-
15:55
-
15:47
-
15:43
-
15:40
-
15:31
-
15:24
-
15:17
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:49
-
14:40
-
14:38
-
14:29
-
14:25
-
14:22
-
14:11
-
14:09
-
13:50
-
13:44
-
13:32
-
13:30
-
13:30
-
13:19