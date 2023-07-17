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После подписания Онана «Ман Юнайтед» сосредоточится на трансфере Хёйлунна из «Аталанты»

После подписания Онана «Ман Юнайтед» сосредоточится на трансфере Хёйлунна из «Аталанты»
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«Манчестер Юнайтед» намеревается осуществить приобретение нападающего «Аталанты» и сборной Дании Расмуса Хёйлунна после того, как завершит подписание голкипера «Интера» Андре Онана. Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным источника, манкунианцы уже открыли переговоры с «Аталантой», хотя и не делали пока официальных предложений о приобретении Расмуса. Ожидается, что итальянцы запросят за 20-летнего нападающего по меньшей мере € 70 млн. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» согласовали личные условия с Хёйлунном.

В сезоне-2022/2023 на счету Расмуса 34 матча за «Аталанту» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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