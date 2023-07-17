Марио Фернандес: в Суперкубке России я изо всех сил болел за «Зенит»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес заявил, что в матче петербуржцев с ЦСКА в Суперкубке России в этом сезоне (0:0, 5:4 пен.) болел за свою нынешнюю команду.

«С какими чувствами и эмоциями смотрел матч за Суперкубок России? Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил — слава богу, так и произошло», — приводит слова Фернандеса официальный сайт «Зенита».

32-летний Фернандес ранее играл за ЦСКА. Бразильский защитник провёл в московском клубе девять сезонов и в одном из своих старых интервью заявлял, что не перейдёт в «Зенит». Контракт Фернандеса с петербуржцами рассчитан на один сезон.