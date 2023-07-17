Фернандес: ЦСКА решил не возвращать меня, армейцы отказались платить требуемую сумму

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес рассказал, как решил перейти в клуб, отметив, что его предыдущая российская команда ЦСКА отказалась от возможности возвращения своего экс-футболиста.

«Как возникло предложение «Зенита»? Оно возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал». ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе — и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита». И я сразу ответил, что раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев», — приводит слова Фернандеса официальный сайт «Зенита».

Фернандес расторг контракт с ЦСКА в 2022 году. Представители армейцев уверяли, что у игрока было «джентльменское соглашение» о возвращении в клуб, однако москвичи не стали платить «Интернасьоналу» за переход Марио.