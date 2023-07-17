Фернандес: ЦСКА решил не возвращать меня, армейцы отказались платить требуемую сумму

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес рассказал, как решил перейти в клуб, отметив, что его предыдущая российская команда ЦСКА отказалась от возможности возвращения своего экс-футболиста.
«Как возникло предложение «Зенита»? Оно возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал». ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе — и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита». И я сразу ответил, что раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев», — приводит слова Фернандеса официальный сайт «Зенита».
Фернандес расторг контракт с ЦСКА в 2022 году. Представители армейцев уверяли, что у игрока было «джентльменское соглашение» о возвращении в клуб, однако москвичи не стали платить «Интернасьоналу» за переход Марио.
- 17 июля 2023
-
16:54
-
16:52
-
16:43
-
16:33
-
16:25
-
16:23
-
16:15
-
16:13
-
16:07
-
16:05
-
15:56
-
15:55
-
15:47
-
15:43
-
15:40
-
15:31
-
15:24
-
15:17
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:49
-
14:40
-
14:38
-
14:29
-
14:25
-
14:22
-
14:11
-
14:09
-
13:50
-
13:44
-
13:32
-
13:30
-
13:30
-
13:19