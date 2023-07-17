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Новичок «Зенита» Марио Фернандес оценил свою физическую форму

Новичок «Зенита» Марио Фернандес оценил свою физическую форму
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес оценил свою физическую форму, признавшись, что продолжает работать, чтобы вернуть себе оптимальные кондиции.

«Действительно, я не играл уже около трёх месяцев, но сейчас работаю на максимум, чтобы как можно скорее набрать необходимые кондиции и вернуться на поле. Буду выкладываться на тренировках на 100%, и, когда тренер сочтёт, что моё время пришло, я буду в его распоряжении, разумеется, всегда с уважительным отношением к своим одноклубникам», — приводит слова Фернандеса официальный сайт «Зенита».

Ранее сообщалось, что Фернандес находится в плохой физической форме и имеет проблемы с лишним весом, однако позднее это было опровергнуто главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

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