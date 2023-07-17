Гранат: «Балтика» может стать открытием сезона в РПЛ

Бывший футболист «Ростова» Владимир Гранат поделился ожиданиями от выступления жёлто-синих в предстоящем чемпионате России и назвал команду, которая может стать открытием сезона.

«Этот сезон для «Ростова» будет тяжелее, чем прошлый. У них молодая команда, они стали поопытнее, от них будут ждать большего. Но не факт, что будет складываться всё так же удачно, как в том сезоне. Да и соперники уже будут по-другому на них настраиваться. Карпину нужно много требовать от ребят, чтобы держать эту молодёжь на высоком уровне.

Думаю, что вместо «Ростова» в этом году открытием сезона может стать «Балтика». Это домашняя команда, которая показывает бойцовский футбол. У них будут полные трибуны в Калининграде», – приводит слова Граната Metaratings.

«Ростов» в прошлом сезоне занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, «Балтика» стала второй в Мелбет Первой лиге и получила путёвку в высший российский дивизион.