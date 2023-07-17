Фернандес: я счастлив в «Зените», надеюсь, что помогу команде продолжить победную серию

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес поделился эмоциями от своего перехода в новый клуб, признавшись, что рад стать частью сине-бело-голубых.
«Что для меня значит переход в «Зенит»? Для меня это новый вызов. Я счастлив быть здесь, в «Зените», и надеюсь, что помогу команде продолжить её славную победную историю и завоевать ещё множество трофеев.
Мои первые впечатления? Петербург такой красивый, я очень рад, что буду жить здесь, моя семья тоже в восторге! Тренировочная база впечатлила потрясающей инфраструктурой — всё по высшему разряду, профессионально и комфортно. Партнёры по команде замечательно приняли меня: с кем-то я был знаком по сборной России, против многих зенитовцев играл прежде, и то, что я теперь буду выступать с ними бок-о-бок — большая честь и гордость для меня», — приводит слова Фернандеса официальный сайт «Зенита».
- 17 июля 2023
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