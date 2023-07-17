Агент Кокорина: если «Фиорентина» рассчитывает на Сашу как на боевую единицу, он останется

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о будущем футболиста в итальянской команде.

«Александр на сборах с «Фиорентиной», работает с командой. Настроение рабочее, отличное. Всё хорошо. Возвращение в «Арис»? После сборов с «Фиорентиной» будет понимание. Если «Фиорентина» рассчитывает на Сашу как на боевую единицу, которая будет получать игровую практику, то Александр предпочтёт остаться в клубе и играть.

Если нам «Фиорентина» скажет, что мы не будем получать довольно большого игрового времени, после этого мы начнём какие-то обсуждения. На сегодняшний день Александр — игрок «Фиорентины», который тренируется с «Фиорентиной», с которой у него контракт», — приводит слова Бердышева Metaratings.