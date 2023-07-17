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Защитник «Севильи» Карим Рекик близок к переходу в «Аль-Иттифак» Джеррарда

Защитник «Севильи» Карим Рекик близок к переходу в «Аль-Иттифак» Джеррарда
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Футболист «Севильи» Карим Рекик вскоре должен присоединиться к возглавляемому Стивеном Джеррардом «Аль-Иттифаку». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, стороны почти договорились обо всех деталях сделки, теперь саудовцам осталось только согласовать условия личного соглашения с самим футболистом, после чего он пройдёт медобследование.

В прошлом сезоне нидерландский защитник провёл 16 игр за «Севилью» в рамках чемпионата Испании и отметился одним голом и одной результативной передачей. По данным интернет-портала Transfermarkt, примерная стоимость 28-летнего Рекика составляет € 4 млн.

Ранее в своей карьере защитник представлял такие клубы, как «Манчестер Сити», «Портсмут», «Блэкберн Роверс», ПСВ, «Марсель» и «Герту».

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