Болельщики ЦСКА потребовали убрать граффити с изображением Фернандеса с «ВЭБ Арены»

Петицию с требованием навсегда убрать граффити с изображением экс-игрока ЦСКА Марио Фернандеса со стен стадиона «ВЭБ Арена» зарегистрировали на сайте change.org.

«17 июля Марио подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил себе репутацию среди болельщиков ЦСКА. Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона «ВЭБ Арена», — сообщается в пояснительном тексте автора петиции.

Напомним, в понедельник, 17 июля, санкт-петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с бразильским защитником Марио Фернандесом. Сообщается, что контракт с 32‑летним игроком рассчитан на один год с возможностью продления на сезон.

Фернандес расторг контракт с ЦСКА в 2022 году. Представители армейцев уверяли, что у игрока было «джентльменское соглашение» о возвращении в клуб, однако москвичи не стали платить «Интернасьоналу» за переход Марио.

За первый час, прошедший с момента публикации, петиция собрала больше 100 подписей.