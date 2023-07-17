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Первый матч «Севастополя» во Второй лиге посетили более пяти тысяч зрителей

Первый матч «Севастополя» во Второй лиге посетили более пяти тысяч зрителей
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Вчера, 16 июля, в матче 1-го тура группы 1.1 дивизиона «Б» ЛЕОН Второй лиги встречались «Севастополь» и СКА Ростов-на-Дону. Команды играли на стадионе «СОК Севастополь» в Севастополе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым (Балашиха). «Севастополь» одержал победу со счётом 3:1. На стадионе присутствовали 5350 зрителей. Об этом сообщила пресс-служба Второй лиги.

На 11-й минуте матча ростовчане вышли вперёд: отличился нападающий Павел Соломатин. «Севастополь» ещё до перерыва смог перевернуть ход игры в свою пользу: сначала на 34-й минуте забитым мячом отметился Александр Смирнов, а через четыре минуты отличился Матвей Гуйганов. Во втором тайме, на 63-й минуте, забитым мячом отметился Редван Османов — 3:1.

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