Бадьяшиль не поедет с «Челси» в предсезонное турне по США

Защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль не поедет с лондонским клубом в предсезонное турне по США. Об этом сообщает Football London.

По информации источника, французский игрок обороны будет заниматься по специальной программе на тренировочной базе «аристократов» в Кобхэме. На данный момент Бадьяшиль продолжает восстановление, оно идёт по плану, игрок хочет вернуться в строй к началу сезона.

Бадьяшиль перешёл в «Челси» из «Монако» в январе этого года. Во второй половине сезона-2022/2023 на счету защитника 11 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Француз получил травму подколенного сухожилия в концовке сезона.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.