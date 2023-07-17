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У Марио Фернандеса проблемы с коленом, бедром и общим тонусом мышц — источник

У Марио Фернандеса проблемы с коленом, бедром и общим тонусом мышц — источник
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Новобранец санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес, накануне представленный болельщикам клуба, перед подписанием контракта прошёл традиционное медицинское обследование. Официально о каких-либо проблемах не сообщалось, однако, по инсайдерской информации, у 33-летнего бразильского защитника на самом деле несколько проблемных точек.

«И дело тут не в жировой прослойке.

Во-первых, но это далеко не главное — старая травма колена. Во-вторых, и это тоже не основное, но также весьма существенное — сложности с правым бедром, из-за которых Марио не играл в Бразилии аж с 12 марта (четыре месяца).

В-третьих, и вот тут уже кроется реальная причина в действительности имевших место сомнений «Зенита» заключать с бразильцем контракт или нет и на какой срок — это общий тонус мышц.

За время длительного простоя они пришли в плохое состояние, что кроет в себе большие риски. Мышцы Марио сильно ослаблены, и при серьёзных нагрузках он может нередко травмироваться. «Зенит» консультировался с европейскими клиниками по этому вопросу», – сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Журналист приходит к выводу, что именно поэтому «Зенит» заключил контракт с игроком по схеме 1+1, а не на более долгий срок.

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