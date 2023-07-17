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Определились пары первого раунда Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024

Определились пары первого раунда Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024
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Сформирована сетка первых раундов Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024, и была проведена жеребьёвка, в которой определились хозяева матчей. В первых раундах сыграют любительские команды и клубы из дивизионов «А» и «Б» Второй лиги.

Кубок России. Путь регионов. Первый раунд

«СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)
«Пионер» (Краснодарский край) – «Дружба» (Майкоп)
ФШМ (Москва) – «Пересвет» (Домодедово)
«Строгино» (Москва) – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
2DROTS (Москва) – Сахалин (Южно-Сахалинск)
«Динамо» (Киров) – «Композит» (Павловский Посад)
«Амкал» (Москва) – «Знамя» (Ногинск)
«Родина Медиа» (Москва) – «Динамо» (Вологда)
«Атом» (Нововоронеж) – «Спартак» (Тамбов)
«Коломна» – «Квант» (Обнинск)
«Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Санкт-Петербург)
«Псков» – «Луки-Энергия» (Великие Луки)
«Тверь» – «Электрон» (Великий Новгород)
«Оргэнергострой» (Димитровград) – «Университет» (Ульяновск)
«Носта» (Новотроицк) – «Уралец-ТС» (Нижний Тагил)
«Ильпар» (Пермский край) – «Торпедо-Миасс»
«Темп» (Барнаул) – «Динамо-Барнаул»
«Дальнереченск» (Приморский край) – «Иркутск»

Первый раунд Пути регионов Кубка России пройдёт в период с 1 по 3 августа.

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