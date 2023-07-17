Определились пары первого раунда Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024

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Сформирована сетка первых раундов Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024, и была проведена жеребьёвка, в которой определились хозяева матчей. В первых раундах сыграют любительские команды и клубы из дивизионов «А» и «Б» Второй лиги.

Кубок России. Путь регионов. Первый раунд

«СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)

«Пионер» (Краснодарский край) – «Дружба» (Майкоп)

ФШМ (Москва) – «Пересвет» (Домодедово)

«Строгино» (Москва) – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

2DROTS (Москва) – Сахалин (Южно-Сахалинск)

«Динамо» (Киров) – «Композит» (Павловский Посад)

«Амкал» (Москва) – «Знамя» (Ногинск)

«Родина Медиа» (Москва) – «Динамо» (Вологда)

«Атом» (Нововоронеж) – «Спартак» (Тамбов)

«Коломна» – «Квант» (Обнинск)

«Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Санкт-Петербург)

«Псков» – «Луки-Энергия» (Великие Луки)

«Тверь» – «Электрон» (Великий Новгород)

«Оргэнергострой» (Димитровград) – «Университет» (Ульяновск)

«Носта» (Новотроицк) – «Уралец-ТС» (Нижний Тагил)

«Ильпар» (Пермский край) – «Торпедо-Миасс»

«Темп» (Барнаул) – «Динамо-Барнаул»

«Дальнереченск» (Приморский край) – «Иркутск»

Первый раунд Пути регионов Кубка России пройдёт в период с 1 по 3 августа.