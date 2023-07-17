ЦСКА: настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала заявление в ответ на слова бывшего игрока Марио Фернандеса о том, что армейцы отказались платить компенсацию за игрока бразильскому «Интернасьоналу», что и помешало защитнику вернуться на «ВЭБ Арену».
«ПФК ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио в клуб. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе.
Тем не менее клуб достиг договорённостей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом.
Таким образом, несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чём позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентльменские соглашения были нарушены.
Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «До свидания». Теперь же настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере», – сообщается в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.
- 17 июля 2023
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