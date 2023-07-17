Сформирована сетка Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024

Сформирована сетка первых раундов Пути регионов Фонбет Кубка России. В первых раундах сыграют любительские команды и клубы из дивизионов «А» и «Б» Второй лиги.
Кубок России. Путь регионов. Второй раунд
«Астрахань» – «Ротор» (Волгоград)
«Легион» (Махачкала) – «Победа» (Хасавюрт)
«Динамо-Ставрополь» – «Спартак-Нальчик»
«Биолог-Новокубанск» — «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск)/«Машук-КМВ» (Пятигорск)
«СКА-Ростов-на-Дону» – «Чайка» (Песчанокопское)
«Кубань-Холдинг» (Павловская) — «Пионер» (Краснодарский край)/«Дружба» (Майкоп)
«Металлург» (Липецк) – «Форте» (Таганрог)
«Салют Белгород» – «Авангард» (Курск)
«Велес» (Москва) — ФШМ (Москва)/«Пересвет» (Домодедово)
«Зоркий» (Красногорск) — «Строгино» (Москва)/«Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
«Муром» — 2DROTS (Москва)/Сахалин (Южно-Сахалинск)
«Чертаново» (Москва) — «Динамо» (Киров)/«Композит» (Павловский Посад)
«Текстильщик» (Иваново) — «Амкал» (Москва)/«Знамя» (Ногинск)
«Спартак» (Кострома) — «Родина Медиа» (Москва)/«Динамо» (Вологда)
«Динамо» (Брянск) — «Атом» (Нововоронеж)/«Спартак» (Тамбов)
«Калуга» — «Коломна»/«Квант» (Обнинск)
«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург)/«Динамо» (Санкт-Петербург)
«Псков»/«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Тверь»/«Электрон» (Великий Новгород)
«Рязань» – «Космос» (Долгопрудный)
«Торпедо-Владимир» – «Химик» (Дзержинск)
«Сахалинец» (Москва) – «Сатурн» (Раменское)
«Химик-Август» (Вурнары) – «Зенит» (Пенза)
«Волга» (Ульяновск) — «Оргэнергострой» (Димитровград)/«Университет» (Ульяновск)
«Уфа» — «Носта» (Новотроицк)/«Уралец-ТС» (Нижний Тагил)
«Челябинск» – «Иртыш» (Омск)
«Амкар» (Пермь) — «Ильпар» (Пермский край)/«Торпедо-Миасс»
«Новосибирск» — «Темп» (Барнаул)/«Динамо-Барнаул»
«Динамо» (Владивосток) — «Дальнереченск» (Приморский край)/«Иркутск»
Первый раунд Пути регионов Кубка России пройдёт в период с 1 по 3 августа, второй – с 22 по 24 августа. Точное расписание матчей Пути регионов будет определено в ближайшее время.
- 17 июля 2023
-
18:27
-
18:23
-
18:17
-
18:15
-
18:09
-
18:03
-
18:00
-
17:52
-
17:44
-
17:42
-
17:37
-
17:36
-
17:36
-
17:26
-
17:24
-
17:17
-
17:12
-
16:54
-
16:52
-
16:43
-
16:33
-
16:25
-
16:23
-
16:15
-
16:13
-
16:07
-
16:05
-
15:56
-
15:55
-
15:47
-
15:43
-
15:40
-
15:31
-
15:24
-
15:17