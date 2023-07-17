Сформирована сетка Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024

Сформирована сетка первых раундов Пути регионов Фонбет Кубка России. В первых раундах сыграют любительские команды и клубы из дивизионов «А» и «Б» Второй лиги.

Кубок России. Путь регионов. Второй раунд

«Астрахань» – «Ротор» (Волгоград)

«Легион» (Махачкала) – «Победа» (Хасавюрт)

«Динамо-Ставрополь» – «Спартак-Нальчик»

«Биолог-Новокубанск» — «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск)/«Машук-КМВ» (Пятигорск)

«СКА-Ростов-на-Дону» – «Чайка» (Песчанокопское)

«Кубань-Холдинг» (Павловская) — «Пионер» (Краснодарский край)/«Дружба» (Майкоп)

«Металлург» (Липецк) – «Форте» (Таганрог)

«Салют Белгород» – «Авангард» (Курск)

«Велес» (Москва) — ФШМ (Москва)/«Пересвет» (Домодедово)

«Зоркий» (Красногорск) — «Строгино» (Москва)/«Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

«Муром» — 2DROTS (Москва)/Сахалин (Южно-Сахалинск)

«Чертаново» (Москва) — «Динамо» (Киров)/«Композит» (Павловский Посад)

«Текстильщик» (Иваново) — «Амкал» (Москва)/«Знамя» (Ногинск)

«Спартак» (Кострома) — «Родина Медиа» (Москва)/«Динамо» (Вологда)

«Динамо» (Брянск) — «Атом» (Нововоронеж)/«Спартак» (Тамбов)

«Калуга» — «Коломна»/«Квант» (Обнинск)

«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург)/«Динамо» (Санкт-Петербург)

«Псков»/«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Тверь»/«Электрон» (Великий Новгород)

«Рязань» – «Космос» (Долгопрудный)

«Торпедо-Владимир» – «Химик» (Дзержинск)

«Сахалинец» (Москва) – «Сатурн» (Раменское)

«Химик-Август» (Вурнары) – «Зенит» (Пенза)

«Волга» (Ульяновск) — «Оргэнергострой» (Димитровград)/«Университет» (Ульяновск)

«Уфа» — «Носта» (Новотроицк)/«Уралец-ТС» (Нижний Тагил)

«Челябинск» – «Иртыш» (Омск)

«Амкар» (Пермь) — «Ильпар» (Пермский край)/«Торпедо-Миасс»

«Новосибирск» — «Темп» (Барнаул)/«Динамо-Барнаул»

«Динамо» (Владивосток) — «Дальнереченск» (Приморский край)/«Иркутск»

Первый раунд Пути регионов Кубка России пройдёт в период с 1 по 3 августа, второй – с 22 по 24 августа. Точное расписание матчей Пути регионов будет определено в ближайшее время.