Защитник «Зенита» Марио Фернандес: матча с ЦСКА буду ждать с нетерпением

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес, ранее выступавший за московский ЦСКА, рассказал об отношении к армейскому клубу.
«Всегда буду говорить, что я с большим уважением относился, отношусь и продолжу относиться к армейскому клубу. Я провёл в нём очень много времени, у меня в ЦСКА остались очень хорошие друзья. Почему по возвращении в Россию не удалось вернуться именно в ЦСКА, вы уже знаете. Поэтому хочу ещё раз поблагодарить «Зенит», который поверил в меня, в мой профессионализм. Теперь я здесь.
И, конечно, матча с ЦСКА буду ждать с нетерпением. Но скажу ещё раз. И к болельщикам армейского клуба, и к игрокам у меня всегда будет бесконечное уважение. В остальном — буду работать и помогать своей новой команде», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».
ЦСКА и «Зенит» встретятся 3 сентября.
- 17 июля 2023
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