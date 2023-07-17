Угочукву: почти сразу принял предложение «Рубина», это новый вызов для меня

Новичок казанского «Рубина» полузащитник Иву Угочукву прокомментировал решение перейти в клуб Российской Премьер-Лиги и рассказал о первых впечатлениях от Казани.

«Я счастлив быть здесь, мне всё очень нравится. Предложение поступило через пару дней после того, как я сыграл в сборной. Я взял немного времени подумать, но в итоге много времени мне не понадобилось, я почти сразу принял решение, ведь о «Рубине» были только хорошие отзывы. К тому же это новый вызов для меня. Хотя я впервые в Казани, но мне всё очень нравится. Красивый город, и очень много людей на улицах.

Могу играть как опорного полузащитника, так и центрального. Сложно что-то рассказывать о себе. Могу сказать только то, что я очень люблю футбол. Что касается целей, то нужно завершить сезон как можно выше в таблице», – приводит слова Угочукву пресс-служба «Рубина».

Напомним, о переходе Угочукву «Рубин» объявил вчера, 16 июля. Контракт с полузащитником подписан на три года. За казанцев Угочукву будет играть в футболке с номером шесть.