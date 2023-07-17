«Вест Хэм» пробует подписать на замену Райсу хавбека «Фулхэма» Пальинью

«Вест Хэм» предпринял попытку подписать полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью, чтобы заменить хавбека Деклана Райса, ушедшего в «Арсенал», сообщает The Athletic.

По информации источника, «молотобойцы» предлагали «дачникам» около € 52 млн за португальца, однако те ответили отказом. «Фулхэм» хочет сохранить 28-летнего футболиста в команде на предстоящий сезон.

В сезоне-2022/2023 на счету Пальиньи 36 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Вест Хэма» к ещё одному центральному полузащитнику.