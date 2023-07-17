«Гавр» подписал контракт с полузащитником Рассулом Ндиайе
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Французский «Гавр», состав которого несколько дней назад пополнил российский полузащитник Далер Кузяев, продолжает укрепляться перед стартом нового сезона. Средняя линия команды пополнилась ещё одним новичком – Рассулом Ндиайе из «Сошо».
21-летний франко-сенегальский полузащитник обошёлся «Гавру» в € 1 млн. Контракт с Ндиайе подписан на следующие три сезона.
«Рассул прибыл в Гавр в понедельник и вскоре присоединится к остальным партнёрам, которые начали подготовку к сезону под руководством Луки Элснера», – сообщает пресс-служба «Гавра».
Игрок сборной Сенегала U23 Ндиайе провёл 92 матча в Лиге 2 за «Сошо», который сейчас испытывает серьёзные финансовые трудности. Из-за долгов клуб понизили в классе до третьего дивизиона.
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