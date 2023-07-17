«Алания» представила форму на сезон-2023/2024
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Владикавказская «Алания» на официальном сайте представила домашнюю форму на сезон-2023/2024.
Фото: ФК «Алания»
«В новом футбольном году команда будет выступать в родных цветах собственного бренда Armstrong & Campbell. Armstrong & Campbell — именно эти две фамилии в 1921 году подарили нам клуб, которым мы гордимся по сей день», — написано в заявлении клуба.
В прошлом сезоне Мелбет Первой лиги «Алания» заняла третье место в турнирной таблице, набрав 62 очка. Из-за проблем с домашним стадионом клуб не смог получить лицензию РФС-1, чтобы участвовать в стыковых матчах. В 1-м туре нового сезона Первой лиги «Алания» встретится с новороссийским «Черноморцем» сегодня, 17 июля. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.
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