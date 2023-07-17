Артета — о возможных трансферах «Арсенала»: мы всегда начеку. До закрытия ещё есть время

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о селекционной политике клуба во время оставшейся части летнего трансферного окна.
«Нам нужно понаблюдать, как будут развиваться события в ближайшие пару недель. В любом случае мы всегда начеку. Ещё есть время на приобретение того или иного футболиста. То же самое могу сказать и о продажах», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В текущее трансферное окно «Арсенал» успел провернуть три громкие сделки. К команде присоединились форвард Кай Хаверц, защитник Юрриен Тимбер и хавбек Деклан Райс. Полузащитник Гранит Джака покинул лондонский клуб и перешёл в «Байер».
Ранее испанский специалист прокомментировал переход в стан «канониров» хавбека «Вест Хэма» и сборной Англии Райса.
- 17 июля 2023
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