Главный тренер «Химок» Талалаев высказался о поражении от «Тюмени» в матче Первой лиги

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал поражение в матче 1-го тура Мелбет Первой лиги с «Тюменью» (1:3).

«Пропустили три, забили один. Любой эксперимент имеет право быть, но не всегда бывает удачным. Сегодня был экспериментальный состав. Наверное, понятно, почему мы купили несколько левых защитников, левых центральных защитников. В этой зоне есть вопросы. Молодой парень вышел и сыграл, как может. Будем совершенствовать. А впереди — надо забивать свои моменты. В первом тайме мы могли забить ещё один гол.

Всё показало, что те решения, которые мы принимаем по некоторым игрокам, отправленным и во вторую команду, и в аренду, были правильными. Счёт показал, что с такой организованной командой не хватает просто мастерства, нужно выигрывать за счёт эмоций, желания. Сегодня в этом компоненте мы тоже уступили», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Во 2-м туре Первой лиги «Химки» сыграют с московским «Торпедо» 24 июля.