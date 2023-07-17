Главный тренер «Химок» Талалаев высказался о поражении от «Тюмени» в матче Первой лиги

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал поражение в матче 1-го тура Мелбет Первой лиги с «Тюменью» (1:3).
«Пропустили три, забили один. Любой эксперимент имеет право быть, но не всегда бывает удачным. Сегодня был экспериментальный состав. Наверное, понятно, почему мы купили несколько левых защитников, левых центральных защитников. В этой зоне есть вопросы. Молодой парень вышел и сыграл, как может. Будем совершенствовать. А впереди — надо забивать свои моменты. В первом тайме мы могли забить ещё один гол.
Всё показало, что те решения, которые мы принимаем по некоторым игрокам, отправленным и во вторую команду, и в аренду, были правильными. Счёт показал, что с такой организованной командой не хватает просто мастерства, нужно выигрывать за счёт эмоций, желания. Сегодня в этом компоненте мы тоже уступили», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
Во 2-м туре Первой лиги «Химки» сыграют с московским «Торпедо» 24 июля.
- 17 июля 2023
-
21:28
-
21:20
-
21:13
-
21:12
-
20:52
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:30
-
20:18
-
20:16
-
20:07
-
19:54
-
19:49
-
19:49
-
19:32
-
19:29
-
19:28
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:08
-
19:03
-
19:01
-
18:58
-
18:43
-
18:27
-
18:23
-
18:17
-
18:15
-
18:09
-
18:03
-
18:00
-
17:52