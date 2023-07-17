«ПСЖ» предложил «Манчестер Сити» двух игроков в обмен на Бернарду Силву

«ПСЖ» предложил за полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву двух игроков — вратаря Джанлуиджи Доннарумму и хавбека Марко Верратти, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, такое предложение не устроило «горожан». Манчестерский клуб ответил парижанам моментальным отказом.
Сообщается, что идея с подобным обменом принадлежала советнику «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишу Кампушу. Тем не менее переговоры о переходе Бернарду Силвы в «Манчестер Сити» продолжаются.
В сезоне-2022/2023 Силва сыграл 55 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.
Ранее стало известно, что «Барселона» прекратила попытки подписать Бернарду Силву.
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