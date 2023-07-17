Бруну Фернандеш отклонил как минимум два предложения от саудовских клубов
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не захотел переезжать в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, месяц назад португалец отклонил более двух предложений от саудовских клубов. Ожидается, что 28-летний хавбек станет следующим постоянным капитаном «красных дьяволов».
Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года. В сезоне-2022/2023 на его счету 59 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с манкунианцами действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.
Комментарии
- 17 июля 2023
-
21:28
-
21:20
-
21:13
-
21:12
-
20:52
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:30
-
20:18
-
20:16
-
20:07
-
19:54
-
19:49
-
19:49
-
19:32
-
19:29
-
19:28
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:08
-
19:03
-
19:01
-
18:58
-
18:43
-
18:27
-
18:23
-
18:17
-
18:15
-
18:09
-
18:03
-
18:00
-
17:52
Партнерский контент