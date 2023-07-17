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Бруну Фернандеш отклонил как минимум два предложения от саудовских клубов

Бруну Фернандеш отклонил как минимум два предложения от саудовских клубов
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не захотел переезжать в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, месяц назад португалец отклонил более двух предложений от саудовских клубов. Ожидается, что 28-летний хавбек станет следующим постоянным капитаном «красных дьяволов».

Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года. В сезоне-2022/2023 на его счету 59 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с манкунианцами действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

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