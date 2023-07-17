«Бавария» запросит за Мане не менее € 32 млн

«Бавария» будет согласна расстаться со своим нападающим Садио Мане не менее чем за € 32 млн. Об этом сообщает «твиттер» Bayern&Germany.
По информации источника, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель не видит в своей команде 31-летнего форварда. Несмотря на это, боссы «Баварии» хотят выручить с продажи сенегальца € 32 млн, а также дополнительные бонусы. Сам футболист предпочёл бы остаться в мюнхенском клубе, однако готов принять любое решение руководства.
В сезоне-2022/2023 на счету Мане 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Мане со стороны саудовского «Аль-Насра».
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