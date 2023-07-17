«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» об аренде Магуайра

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэм Юнайтед» об аренде защитника Гарри Магуайра. Об этом сообщил The Guardian.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Магуайру, который рассматривает свои варианты после того, как ему сказали, что он не является частью долгосрочных планов тен Хага. «Вест Хэм» рассматривает возможность аренды футболиста, возможно, с опцией выкупа, но в клубе считают, что стоимость полноценного перехода защитника сборной Англии слишком высока.

Магуайр получил значительное повышение зарплаты в результате того, что «Манчестер Юнайтед» попал в Лигу чемпионов, и его условия слишком высоки для «Вест Хэма», который не готов платить большой гонорар за 30-летнего футболиста.

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