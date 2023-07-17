У «ПСЖ» нет законных оснований заставить Мбаппе уйти этим летом

«Пари Сен-Жермен» по закону не может продать или даже выгнать из команды нападающего Килиана Мбаппе, контракт с которым действует до лета следующего года. Не существует ни одной формальной лазейки, позволяющей руководству клуба вывести игрока из состава, если сам игрок соблюдает все условия договора. Об этом сообщает Marca, основывая выводы на комментариях, полученных от уполномоченных представителей ФИФА.

Клуб не может продать футболиста против его воли, а также не может исключить игрока из повседневной деятельности команды посредством давления. Как отражено в статье 14 регламента ФИФА, любой жест давления со стороны клуба может привести к немедленному расторжению контракта игроком по уважительной причине. Следовательно, «ПСЖ» должен быть предельно осторожен со всем, что происходит вокруг Мбаппе.

Мадридский «Реал», являющийся главным претендентом на Мбаппе, сталкивался с подобными обстоятельствами, когда пытался избавиться от некоторых игроков (Иско, Бэйл, Мариано), но ничего не смог сделать.

Более того, наоборот, у футболиста есть право покинуть клуб без каких-либо штрафных санкций. В соответствии с правилами ФИФА, если игрок не участвовал в 10% матчей команды, он может потребовать ухода. Единственное ограничение – в таком случае футболист не имеет права вести переговоры с другими клубами раньше, чем за полгода до окончания контракта.

Напомним, Килиан Мбаппе в начале лета объявил о том, что не будет продлевать соглашение с парижским клубом. При этом футболист выразил твёрдое желание отработать действующий контракт до конца. В таком случае «ПСЖ» придётся отпустить форварда в следующем году без какой-либо компенсации. Ситуацией намерен воспользоваться мадридский «Реал».