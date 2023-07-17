Вслед за Бадьяшилем предсезонный тур в США пропустят защитники «Челси» Фофана и Джеймс

Защитники «Челси» Уэсли Фофана и Рис Джеймс не поехали с «аристократами» в предсезонное турне по США. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
По информации источника, французский игрок обороны не попал в заявку своей команды из-за травмы колена. В данный момент футболист находится под наблюдением врачей на базе в Кобхэме. Также руководство лондонцев решило не брать в турне Джеймса из-за заболевания.
Фофана перешёл в «Челси» из «Лестера» в августе прошлого года. В сезоне-2022/2023 на счету защитника 20 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Француз пропустил из-за травмы колена чуть больше трёх месяцев.
Джеймс в прошлом сезоне принял участие в 24 играх и сумел забить два мяча, а также оформил два ассиста.
- 17 июля 2023
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