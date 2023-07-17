«Марсель» определил группу игроков, на которых в клубе больше не рассчитывают

Конрад де ла Фуэнте, Жордан Амави и Поль Лирола приступили к тренировкам отдельно от профессиональной команды «Марселя» и не были включены в состав группы, отправившейся на сборы в Германию. «Олимпик» намерен избавиться от этих футболистов.
«Исаак Туре начнёт подготовку с командой, мы решим позже. Пап Гейе может получить шанс. Остальные игроки, отданные в аренду в прошлом сезоне, должны найти решение для себя как можно скорее», – приводит слова одного из менеджеров «Марселя» Хавьера Рибалты La Provence.
Речь идёт о Жордане Амави («Хетафе»), Поле Лироле («Эльче»), Салиме Бен-Сегире («Валансьен») и Конраде де ла Фуэнте («Олимпиакос»). Все они пытались возродить карьеру в аренде, но не слишком в этом преуспели. Относительным успехом может похвастать только Бен-Сегир, выступление других провансальцев журналисты издания назвали полным провалом.
Тем не менее крайние защитники Амави и Лирола верили, что получат ещё один шанс благодаря смене тренера и приходу Марселино, но после возвращения на клубную базу из отпуска футболистов ждал неприятный сюрприз: им предложили программу тренировки с молодёжью под руководством тренера по физподготовке. Так называемые «лофтеры» больше не имеют права парковать автомобили на стоянке, отведённой для игроков первой команды, и теперь паркуются вдали от раздевалки.
Контракт Амави действует до 2025 года, как и договор с де ла Фуэнте. Лирола связан с «Марселем» до 2026 года и уже ищет варианты продолжения карьеры в Италии.
- 17 июля 2023
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