Первая лига: результаты матчей 17 июля

Завершился 1-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Сегодня, 17 июля, состоялись последние два матча. «Тюмень», поднявшаяся из Второй лиги, обыграла подмосковные «Химки», которые ранее вылетели из Российской Премьер-Лиги, со счётом 3:1. Новороссийский «Черноморец» и владикавказская «Алания» сыграли вничью — 1:1.

Первая лига. 1-й тур. 17 июля

«Тюмень» – «Химки» – 3:1.

«Черноморец» (Новороссийск) – «Алания» (Владикавказ) – 1:1.

По итогам 1-го тура турнирную таблицу Первой лиги возглавляет московская «Родина», которая разгромила новичка лиги саратовский «Сокол» со счётом 4:0.

Матчи 2-го тура пройдут 23 и 24 июля. Во второй игровой день в Химках встретятся «Химки» и «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск.