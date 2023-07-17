Первая лига: результаты матчей 17 июля
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Завершился 1-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Сегодня, 17 июля, состоялись последние два матча. «Тюмень», поднявшаяся из Второй лиги, обыграла подмосковные «Химки», которые ранее вылетели из Российской Премьер-Лиги, со счётом 3:1. Новороссийский «Черноморец» и владикавказская «Алания» сыграли вничью — 1:1.
Первая лига. 1-й тур. 17 июля
«Тюмень» – «Химки» – 3:1.
«Черноморец» (Новороссийск) – «Алания» (Владикавказ) – 1:1.
По итогам 1-го тура турнирную таблицу Первой лиги возглавляет московская «Родина», которая разгромила новичка лиги саратовский «Сокол» со счётом 4:0.
Матчи 2-го тура пройдут 23 и 24 июля. Во второй игровой день в Химках встретятся «Химки» и «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск.
Комментарии
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