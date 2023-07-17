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Защитник «Зенита» Круговой: общий уровень Марио Фернандеса — топ

Защитник «Зенита» Круговой: общий уровень Марио Фернандеса — топ
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Футболист «Зенита» Данил Круговой прокомментировал переход в стан петербургского клуба экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«В «Уфе» я точно выступал против Марио, а вот за «Зенит»… Точно не вспомню. Что подметил для себя? Он очень высокий для крайнего защитника. У него практически невозможно выиграть верховое единоборство. К Фернандесу, как и к Малкому, сложно подобраться, хорошо работает корпусом.

Усилит ли Марио «Зенит»? Он ещё один конкурент (улыбается). Безусловно, его общий уровень — это топ», — приводит слова Кругового «Российская газета».

Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но трансфер так и не состоялся. После этого «Зенит» вышел на представителей Фернандеса и договорился с футболистом о переходе.

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