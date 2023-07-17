Защитник «Зенита» Круговой: общий уровень Марио Фернандеса — топ

Футболист «Зенита» Данил Круговой прокомментировал переход в стан петербургского клуба экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
«В «Уфе» я точно выступал против Марио, а вот за «Зенит»… Точно не вспомню. Что подметил для себя? Он очень высокий для крайнего защитника. У него практически невозможно выиграть верховое единоборство. К Фернандесу, как и к Малкому, сложно подобраться, хорошо работает корпусом.
Усилит ли Марио «Зенит»? Он ещё один конкурент (улыбается). Безусловно, его общий уровень — это топ», — приводит слова Кругового «Российская газета».
Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но трансфер так и не состоялся. После этого «Зенит» вышел на представителей Фернандеса и договорился с футболистом о переходе.
- 18 июля 2023
-
00:33
-
00:28
-
00:28
-
00:20
-
00:18
-
00:06
- 17 июля 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:40
-
23:30
-
23:29
-
23:25
-
23:19
-
23:14
-
23:11
-
22:59
-
22:50
-
22:42
-
22:42
-
22:27
-
22:15
-
22:15
-
22:09
-
22:02
-
21:54
-
21:51
-
21:48
-
21:36
-
21:32
-
21:28
-
21:20
-
21:13
-
21:12
-
20:52
-
20:44