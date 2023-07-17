«Это был не я». Хименес извинился за инцидент, случившийся на чемпионате мира в Катаре

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес выразил сожаление по поводу эпизода, случившегося на чемпионате мира в Катаре. Игрок толкнул локтем представителя ФИФА, за что впоследствии получил дисквалификацию на четыре матча.

«Со мной случился неприятный эпизод на чемпионате мира, который оставил очень заметный след в моей душе. Когда я приехал домой, мой сын злился на меня, и тогда я понял, что это был не я. Такого не должно быть.

Я позвонил человеку, с которым случилось то, что случилось, и извинился, как только игра закончилась. Та ошибка, которую я совершил, причинила мне боль. Это причинило боль моей семье и всей моей стране.

Когда всё закончилось, я не хотел говорить. Санкции справедливы, поскольку мне нужно нести ответственность за свои действия и их последствия. Нельзя подавать такой пример, будучи футболистом, профессионалом и просто воспитанным человеком. Я хочу извиниться перед всей страной, потому что, в конце концов, это привело к катастрофическим последствиям, я их принимаю. Это не к лицу 28-летнему футболисту, у которого за плечами десятилетняя карьера», – приводит слова Хименеса Mundo Deportivo.

Напомним, сборные Уругвая и Ганы встречались в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира – 2023. Обе команды претендовали на попадание в плей-офф. Несмотря на победу уругвайцев (2:0), неожиданная победа Южной Кореи в параллельном матче с Португалией разрушила мечту Хименеса и его партнёров. В приступе гнева Эдинсон Кавани пнул монитор VAR, а Хименес, оспаривая решения арбитра, случайно ударил локтем представителя ФИФА.