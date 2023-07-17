«ПСЖ» заработает € 20 млн благодаря турне по Японии

Турне по Японии принесёт «Пари Сен-Жермен» более € 20 млн, это на € 8 млн больше, чем в прошлом году, сообщает L'Equipe.

В стране восходящего солнца «ПСЖ» планирует провести три товарищеских матча: 25 июля – с «Аль-Насром», за который выступает Криштиану Роналду, 28 июля – с «Сересо Осака» и 1 августа в Токио – с миланским «Интером».

Изначально руководство парижского клуба хотело этим летом организовать тур по США, где «ПСЖ» пользуется большой популярностью и имеет несколько фан-шопов, в том числе на престижной Пятой авеню в Нью-Йорке. Планы поменялись после того, как японцы озвучили финансовую часть предложения.

В прошлом году турне имело оглушительный успех, поскольку все три матча с местными командами собрали аншлаг и принесли в казну клуба € 12 млн. Несмотря на отсутствие Лионеля Месси, перешедшего в «Интер Майами», чемпион Франции 2023 года всё ещё остаётся популярным клубом среди азиатских любителей футбола.

Новое турне станет одним из самых прибыльных для «ПСЖ». Причём клуб может прибавить существенный бонус к общей сумме, если сделает остановку в Южной Корее в начале августа, прежде чем вернуться во Францию.