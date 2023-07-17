«Манчестер Сити» продолжает переговоры с «Лейпцигом» по трансферу Гвардиола

Переговоры между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом» по переходу защитника Йошко Гвардиола не прекратились. Они продолжаются до сих пор. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, камнем преткновения на данный момент является стоимость потенциального трансфера. «Лейпциг» хочет выручить с продажи игрока фиксированную сумму в размере € 100 млн. Сам футболист настаивает на переходе в английский клуб. Он уже согласовал с «горожанами» личные условия контракта.
В сезоне-2022/2023 на счету Гвардиола 41 матч за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Защитник также провёл семь игр за сборную Хорватии на чемпионате мира – 2022, в которых отметился одним голом. С национальной командой футболист завоевал бронзовые медали этого турнира.
Гвардиол выступает за «Лейпциг» с июля 2021 года. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.
Ранее сообщалось о нежелании боссов «Манчестер Сити» менять полузащитника Бернарду Силву на двух игроков «ПСЖ».
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