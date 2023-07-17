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17-летний защитник ЦСКА Рядно: был в шоке, когда мне сказали, что я в заявке на Суперкубок

17-летний защитник ЦСКА Рядно: был в шоке, когда мне сказали, что я в заявке на Суперкубок
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Защитник ЦСКА Михаил Рядно поделился эмоциями от участия в матче Суперкубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 по пенальти).

«Каково дебютировать в основе сразу в титульном матче? Да я был в шоке, когда мне сказали, что я в заявке на игру. Не ожидал, что меня выпустят. Был безумно счастлив оказаться рядом с командой в этот момент, оказаться на 40-тысячном стадионе и ещё сыграть, выйти на 10 минут.

Не рассчитывал быть в заявке? Нет-нет (улыбается). Совсем не рассчитывал. Нас в Казань ведь ехало большее количество человек, чем должно было быть в заявке.

Чувствовал ли в ходе предсезонки, что могу начать сезон в основной команде? Можно сказать, я этим летом за основную команду играл больше, чем тренировался с ней. Попал в неё совсем недавно, остальное время проводил с молодёжным составом», — приводят слова Рядно «Известия».

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