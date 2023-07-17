Maxbet Sport: «Зенит» перехватил Эраковича у «Спартака»

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Защитник сербской «Црвены Звезды» Страхиня Эракович станет игроком «Зенита». Серб прилетит в Санкт-Петербург 19 июля и подпишет контракт с сине-бело-голубыми до лета 2027 года, сообщает Maxbet Sport.

Отмечается, что московский «Спартак», претендовавший на Эраковича, уже подготовил все документы для оформления трансфера, но в последний момент игрок выбрал «Зенит».

Ситуация изменилась стремительно, поскольку действующий чемпион России, приняв окончательное решение по игроку, сделал более щедрое предложение «Црвене Звезде». По версии издания, сыграли свою роль и дружеские отношения между двумя командами, а также связь белградского клуба с генеральным спонсором сине-бело-голубых «Газпромом».

Сообщается, что Эракович будет получать немногим более € 1 млн в год.