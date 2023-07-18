Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов, 18 июля: расписание матчей игрового дня

Лига чемпионов, 18 июля: расписание матчей игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 июля, состоятся ответные встречи двухматчевых противостояний первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Матчи 18 июля (время начала — московское):

18:00. «Струга» (Северная Македония) — «Жальгирис» (Литва), результат первого матча — 0:0;

20:00. «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Хамрун» (Мальта), результат первого матча — 4:0;

20:00. «Флора» (Эстония) — «Ракув» (Польша), результат первого матча — 0:1;

20:00. «Шериф» (Молдавия) — «Фарул» (Румыния), результат первого матча — 0:1;

21:00. «БАТЭ» (Беларусь) — «Партизани» (Албания), результат первого матча — 1:1;

21:00. «Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина) — «Урарту» (Армения), результат первого матча — 1:0;

21:00. «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Хеккен» (Швеция), результат первого матча — 1:3;

21:15. «Брейдаблик» (Исландия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия), результат первого матча — 1:0.

Материалы по теме
Геркус: наши клубы в Европе не ждут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023