Лига чемпионов, 18 июля: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 18 июля, состоятся ответные встречи двухматчевых противостояний первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Матчи 18 июля (время начала — московское):
18:00. «Струга» (Северная Македония) — «Жальгирис» (Литва), результат первого матча — 0:0;
20:00. «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Хамрун» (Мальта), результат первого матча — 4:0;
20:00. «Флора» (Эстония) — «Ракув» (Польша), результат первого матча — 0:1;
20:00. «Шериф» (Молдавия) — «Фарул» (Румыния), результат первого матча — 0:1;
21:00. «БАТЭ» (Беларусь) — «Партизани» (Албания), результат первого матча — 1:1;
21:00. «Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина) — «Урарту» (Армения), результат первого матча — 1:0;
21:00. «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Хеккен» (Швеция), результат первого матча — 1:3;
21:15. «Брейдаблик» (Исландия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия), результат первого матча — 1:0.
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