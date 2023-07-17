Андрей Талалаев рассказал о проблемах «Химок» с составом — клуб не может заявлять игроков

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о проблемах с составом. На подмосковный клуб наложен запрет на регистрацию игроков со стороны ФИФА. «Химки» уступили «Тюмени» (1:3) в матче 1-го тура Мелбет Первой лиги.
«Мы ничего изменить не могли, у нас просто не было замен. Я поблагодарил ребят! Три человека, которые вообще не тренировались, вышли и сыграли сколько смогли. Дали поиграть молодёжи – Шмаров, Мухин, Поройков – те ребята, которые со временем будут конкурентоспособны.
У нас 17 игроков не заявлены. Даже не основной состав, а и те, кто на замене сидит. Из тех, кто сегодня играл, могли бы выйти два-три человека и вратарь. Шанс может быть на стандарте и на быстрой ответной атаке. Мелентиевич полтора месяца мяч не трогал, а вчера провёл здесь тренировку. Я не ищу оправданий, о высоких материях, о прессинге и чём-то ещё не нужно разговаривать. Мы играли с организованной командой, она играла в футбол, а мы играли как могли. Счёт отражает то, как мы могли.
Решение о составе? У нас был вариант Б — он был бы немножко смотрибельнее для зрителей», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Химок».
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