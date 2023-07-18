Виллиан подписал новый контракт с «Фулхэмом»

Бразильский полузащитник Виллиан остался в «Фулхэме», подписав с лондонским клубом новый контракт на один год с возможностью продления ещё на сезон.
«Я очень счастлив. Рад подписать контракт с «Фулхэмом» ещё на один год и продолжить работу, которую я проделал в прошлом сезоне со всеми своими партнёрами и сотрудниками клуба. Думаю, мы сможем добиться ещё большего успеха в этом сезоне, поэтому я рад продолжить это удивительное приключение», – приводит слова Виллиана пресс-служба «Фулхэма».
В сезоне-2022/2023 бразильский полузащитник провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги за «Фулхэм», забил пять голов и сделал пять результативных передач. «Дачники» завершили сезон на 10-м месте в турнирной таблице. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Виллиана в € 3 млн.
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