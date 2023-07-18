Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» начала переговоры с «ПСЖ» по аренде полузащитника Ренату Саншеша

«Рома» начала переговоры с «ПСЖ» по аренде полузащитника Ренату Саншеша
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская «Рома» выразила заинтересованность в португальском полузащитнике «ПСЖ» Ренату Саншеше, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В последние несколько часов состоялось несколько контактов между двумя клубами, а также с представителями Саншеша, чтобы выяснить стартовые позиции сторон. По информации инсайдера, «Рома» просит «Пари Сен-Жермен» отпустить футболиста в Рим на правах аренды.

Парижане, в свою очередь, склоняются к полноценному трансферу игрока, поскольку клубу грозят санкции за несоблюдение финансового фэйр-плей. «ПСЖ» уже был оштрафован ранее и должен сократить дефицит бюджета в течение следующих трёх лет, чтобы избежать нового наказания.

Если «ПСЖ» даст добро на аренду, переезд Ренату Саншеша в Рим может произойти в ближайшие дни, считает источник.

Материалы по теме
«ПСЖ» планирует избавиться от пятерых игроков, чтобы избежать санкций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023