«Рома» начала переговоры с «ПСЖ» по аренде полузащитника Ренату Саншеша

Итальянская «Рома» выразила заинтересованность в португальском полузащитнике «ПСЖ» Ренату Саншеше, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В последние несколько часов состоялось несколько контактов между двумя клубами, а также с представителями Саншеша, чтобы выяснить стартовые позиции сторон. По информации инсайдера, «Рома» просит «Пари Сен-Жермен» отпустить футболиста в Рим на правах аренды.
Парижане, в свою очередь, склоняются к полноценному трансферу игрока, поскольку клубу грозят санкции за несоблюдение финансового фэйр-плей. «ПСЖ» уже был оштрафован ранее и должен сократить дефицит бюджета в течение следующих трёх лет, чтобы избежать нового наказания.
Если «ПСЖ» даст добро на аренду, переезд Ренату Саншеша в Рим может произойти в ближайшие дни, считает источник.
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