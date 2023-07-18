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«Сассуоло» надеется сохранить Рожерио, над трансфером которого работает «Спартак»

«Сассуоло» надеется сохранить Рожерио, над трансфером которого работает «Спартак»
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Московский «Спартак» продолжает вести переговоры с «Сассуоло» о полноценном трансфере Рожерио. Красно-белые уже согласовали условия личного контракта с бразильцем и его окружением, однако не могут договориться с итальянским клубом, который надеется сохранить защитника. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» и «Сассуоло» перешли к финальной стадии переговоров по переходу Рожерио. Сумма потенциального трансфера игрока может составить около € 8 млн. В подписании Рожерио заинтересован главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Контракт бразильца с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 5,5 млн.

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