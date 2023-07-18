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Массимилиано Аллегри считает, что Ромелу Лукаку поможет «Ювентусу» выиграть Серию А

Массимилиано Аллегри считает, что Ромелу Лукаку поможет «Ювентусу» выиграть Серию А
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ценит навыки бельгийского нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

Как сообщает журналист Никола Баличе, в подписании Лукаку в туринский клуб заинтересован лично Аллегри. Наставник «Ювентуса» считает, что переход такого игрока поможет команде в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне. Отмечается, что Аллегри не отказывается от форварда Душана Влаховича.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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