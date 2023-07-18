Роналду: Серия А была мертва, а после того, как я перешёл в «Ювентус» она возродилась

Португальский нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду рассказал о своём влиянии на чемпионат Италии, где выступал за «Ювентус».
«Мое решение присоединиться к саудовским клубам было на 100% решающим для привлечения новых топ-игроков. Это факт. Когда я присоединился к «Ювентусу», Серия А была мертва, а после того, как я подписал контракт… она возродилась. Куда бы ни пошел Криштиану, он вызывает повышенный интерес», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. За это время он принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 101 гол и 22 результативные передачи.
В январе 2023 года Роналду подписал контрактное соглашение с «Аль-Наср».
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