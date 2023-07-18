Стали известны доходы «Реала» в минувшем сезоне

«Реал» опубликовал финансовый отчёт по итогам сезона-2022/2023.

Доход мадридского клуба без учёта трансферов составил € 843 млн. Это лучший показатель королевского клуба в период с начала пандемии. В сезоне-2018/2019 доход «Реала» составил € 757 млн

Отметим, что по итогам сезона-2022/2023 «Реал» вышел в плюс — прибыль составила € 12 млн. А чистый долг клуба снизился с € 263 млн до € 47 млн.

«Реал» занял второе место в чемпионате Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 78 очков и опередила мадридский «Атлетико» всего на одно очко. Чемпионом стала каталонская «Барселона», которая смогла набрать 88 баллов, оторвавшись от мадридской команды на 10 очков.

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»: