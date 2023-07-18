Стали известны доходы «Реала» в минувшем сезоне
Поделиться
«Реал» опубликовал финансовый отчёт по итогам сезона-2022/2023.
Доход мадридского клуба без учёта трансферов составил € 843 млн. Это лучший показатель королевского клуба в период с начала пандемии. В сезоне-2018/2019 доход «Реала» составил € 757 млн
Отметим, что по итогам сезона-2022/2023 «Реал» вышел в плюс — прибыль составила € 12 млн. А чистый долг клуба снизился с € 263 млн до € 47 млн.
«Реал» занял второе место в чемпионате Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 78 очков и опередила мадридский «Атлетико» всего на одно очко. Чемпионом стала каталонская «Барселона», которая смогла набрать 88 баллов, оторвавшись от мадридской команды на 10 очков.
Материалы по теме
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
Комментарии
- 18 июля 2023
-
03:21
-
03:03
-
02:56
-
02:55
-
02:47
-
02:34
-
02:16
-
01:52
-
01:41
-
01:40
-
01:35
-
01:25
-
00:49
-
00:49
-
00:45
-
00:33
-
00:28
-
00:28
-
00:20
-
00:18
-
00:06
- 17 июля 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:40
-
23:30
-
23:29
-
23:25
-
23:19
-
23:14
-
23:11
-
22:59
-
22:50
-
22:42
-
22:42
-
22:27
Партнерский контент