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Гарри Магуайр отреагировал на лишение капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед»

Гарри Магуайр отреагировал на лишение капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился мнением о том, что его лишили статуса капитана в команде.

«В ходе сегодняшнего разговора главный тренер сообщил мне, что меняет капитана. Он изложил мне свои причины, и я, хотя и крайне разочарован, буду продолжать отдавать все свои силы каждый раз, когда надеваю футболку клуба.

Поэтому я хотел бы сказать огромное спасибо болельщикам «Манчестер Юнайтед» за их великолепную поддержку, которую они оказывали мне, пока я носил повязку.

Три с половиной года назад я стал капитаном, и с того самого дня вести за собой «МЮ» было огромной привилегией и одним из главных поводов для гордости. Это одна из самых значимых наград в клубном футболе. Я сделал всё возможное, чтобы помочь «Юнайтед» добиться успеха – как на поле, так и за его пределами.

Я всегда буду благодарен Уле-Гуннару Сульшеру за то, что он первым возложил на меня эту ответственность, и желаю всяческих успехов тому, кто теперь получит эту роль, и буду полностью его поддерживать», – написал Гарри Магуайр в одной из социальных сетей.

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