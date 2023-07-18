Владимир Гранат оценил перспективы «Рубина» в предстоящем сезоне РПЛ
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Бывший футболист «Рубина» Владимир Гранат поделился ожиданиями от выступлений казанского клуба в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Хочется, чтобы «Рубин» в этом году стал бойцовским середняком. Большего, исходя из той трансферной политики, которую приводит клуб, я ожидать от казанцев не могу. Не думаю, что «Рубин» станет тёмной лошадкой в этом году, как «Оренбург» в том сезоне. Но им по силами быть в первой десятке РПЛ.
Хочется отметить, что им поможет тот факт, что их тренирует опытный Рахимов. Он уверенно справился с задачей выхода в РПЛ, это о многом говорит. Сейчас «Рубину» прежде всего нужны результаты и стабильность в игре. С помощью этого клуб может вернуться на былые вершины», — приводит слова Граната Metaratings.
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