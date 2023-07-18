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Булавин: удивлён трансфером Фернандеса в «Зенит», он уже не будет прогрессировать

Булавин: удивлён трансфером Фернандеса в «Зенит», он уже не будет прогрессировать
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Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Булавин высказался о переходе бразильского защитника Марио Фернандеса в клуб.

Я удивлён этим трансфером. Фернандесу — 32 года, это значит, что прогрессировать он уже не будет. Он будет играть на опыте и все. Но возраст иногда и подводит. Есть физические данные, которые не обманешь.
Он больше играет не как оборонительный игрок, а атакующий. Я сам играл на этом месте, знаю, что такое — подключаться к атакам. Нужна же ещё страховка. Противник уже знает, как Марио играет. Да и по прошлому сезону было видно, как «Зениту» стали фланги закрывать. Так что трансфер во всех отношениях — странный», — приводит слова Булавина «РБ Спорт».

Фернандес подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1». Ранее игрок выступал за ЦСКА, цвета которого защищал с 2012 по 2022 год.

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